غدًا.. قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرى ديرمواس

أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه بدءًا من غدٍ الاثنين، يتم تنظيم قافلة طبية علاجية بالمجان في قرية تانوف إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة.

وذلك على مدار يومين متتاليين 14 و15 أغسطس الجارى 2023، وفى إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (حياة كريمة)، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تصريحات صحفية، إن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

ومضيفًا أنه خلال فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان بقرية تانوف بديرمواس، يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

ومشيرًا وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.