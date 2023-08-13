رد قاسٍ لـ"ماني" ضد محمد صلاح

تحدث السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، عن محمد صلاح، النجم المصري، لاعب ليفربول، عقب تتويجه مع العالمي بلقب البطولة العربية، أمس السبت.

قال ساديو ماني مبتسمًا، خلال احتفاله بلقب البطولة العربية، في سؤال عن رؤيته للنجم المصري محمد صلاح، فقال: صلاح ليس لديه كأس أفريقيا، السنغال حققت اللقب.

كان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم أفريقيا العام الماضي، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولعب ساديو ماني ومحمد صلاح سويًا في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة من 2017 حتى 2022، قبل أن ينضم اللاعب السنغالي لنادي بايرن ميونخ، ثم النصر السعودي.