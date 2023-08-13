اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بسبب فتاة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بطعن شخص بسكين أودت بحياته، إثر خلافات بينهما على الارتباط بفتاة.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، وأن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر،وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترفبارتكابه الواقعة ع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى تنظر نيابة التبين، عاملًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة إحدى الصيدليات بأسلوب "كسر القفل".

كانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بمزاوله نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية ، كما أضاف بإرتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه ، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.