عاجل
"هنوصلك".. حملة التضامن لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عقوبات المحلات غير المرخصة ولم توفق أوضاعها

محلات تجارية
محلات تجارية

كثير من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، يخالفون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وتسعى الدولة لتقنين أوضاعهم من خلاص إصادر رخصة تجارية للممارسة الأنشطة بشكل رسمى ، وحددت وزارة التنمية المحلية بعض العقوبات على اصحاب المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها .

txt

رئيس مدينة الغردقة يتابع الحملات على المحلات والإنشاءات بالممشى السياحى

txt

فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصيه

تستعرض الوفد فى السطور التالية عقوبات المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها خلال ايام التالي:

 

1- يُعاقب كل من أدار وشغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس.

 

2- يتم تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حالة تقديم الشيشة بدون ترخيص.

 

وطالب متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.

 

ويوفر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

 

كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

 

والجدير بالذكر اعلنت وزارة التنمية المحلية من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تطبيق العقوبات على المحلات غير المرخصة بنهاية العام الجاري.

 

حيث قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريحات صحفية، إنه تم منح مهلة مدتها سنة واحدة للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها.

 

وتنتهي هذه المهلة يوم 11 ديسمبر القادم حيث بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ 11 ديسمبر 2022.

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد - غمرة

وزير التنمية المحلية يتابع تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات محدودة بالغربية

التنمية المحلية: محافظات الصعيد تتصدر قائمة مشروعات الوزارة.. فيديو

وزير التنمية المحلية يستقبل المفتي بالعاصمة الإدارية