رفع 22 طنًا من الأتربة والمخلفات بشوارع الزينية في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، شمالي الأقصر، حملة نظافة ورش الشارع بداية من الفرقة 15 حتى نجع ابوطربوش حيث تم رفع ٧ طن من القمامة والمخلفات، وذلك بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس مجلس مدينة الزينية وبحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي و سامي جاد الكريم سكرتير القرية .



وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع ناتج رفع الحلف من جانبى الطريق وتوسعة الطريق الرئيسي لقرية العشي الاقصر لتسهيل القيادة على السائقين و تم رفع ١٥ طن من المخلفات والقمامة بحضور مكي عمر سكرتير القرية و خالد فارس رئيس قرية العشي.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة النظافة وتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.



وفى ضوء التصدى للتعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف والبناء بدون ترخيص وأثناء مرور يوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى تبين وجود مخالفه بناء لدى احد المواطنين حيث ان الرخصة الصادرة عبارة عن أرضى واول علوى ولكن المواطن قام بمخالفة الرخصة بشد اعمدة الدور الثانى علوى وتم التصدى للمخالفة وازاله شده اعمده الثانى علوى ورفع الاخشاب الخاصة بالشدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.