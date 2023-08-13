البحر الأحمر: إنقاذ 5 أشخاص من الموت غرقا بالشواطئ

تمكن رجال إسعاف مرفق البحر الأحمر من إنقاذ 5 أشخاص من الموت غرقا بشواطئ مدن البحر الأحمر الغرقة سفاجا والقصير وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وجرى إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



و كانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بحالات غرق بمدن الغردقة وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والذي دفع بعدد من سيارات الإسعاف لتأمين الشواطئ وتبين تعرض خمسة أشخاص لحالات غرق وهم «ل. ا» طفل ويبلغ من العمر 7 سنوات وتعرض للغرق بشواطئ القصير و«ا. ي» ويبلغ من العمر 7 سنوات و«ح م» شاب َفي العقد الثالث من العمر تعرضا للغرق بشواطئ مدينة الغردقة و«ج. ع» في العقد الخامس من العمر و«ن م» في العقد الثاني من العمر وتعرضا للغرق بشواطئ سفاجا.



حيث دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد من أطقم الإسعاف الموجودة بسيارات إسعاف تأمين الشواطي وتمكن رجال الإسعاف من إنقاذ 5 أشخاص بشواطئ البحر الأحمر وتم عمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وكشف مسؤلو مرفق إسعاف البحر الأحمر أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة لتأمين المصطافين بشواطئ البحر الأحمر بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وعدد من رجال إسعاف المدربين الحاصلين على دورات تدريبية في حالات الإنقاذ والإسعافات الأولية بالتنسيق مع مجالس مدن محافظة البحر الأحمر.