رصف طريق "السباعية - العضايمة" بالأقصر ضمن مشروعات "حياة كريمة"

أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة في مركز اسنا تفقد خلالها عدد من المجمعات الخدمية ومشروعات رصف الطرق، في اطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ).

بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع انشاء المجمعات الخدمية بقري الكيمان وتوماس الوسطي بمدينة اسنا حيث تابع اعمال فرش وتجهيز المجمعات تمهيداً لدخولها الخدمة وبدء تشغيلها تجريبياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال جولته بإسنا تابع ألهم مشروعات رصف الطرق الرئيسية والتي تنفذها هيئة الطرق حيث تتم حالياً اعمال رصف بطريق اسنا الرزاعي الغربي بطول 6 كيلو متر تقريباً .

كما تابع المحافظ اعمال رصف الطريق الرئيسي من السباعية الي العضايمة بطول ٢٢ كيلو متر واعمال انشاء وحدة اطفاء قرية توماس الوسطي واختتم المحافظ جولته بتفقد اعمال احلال وتجديد كوبري محطة قطار اسنا والذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير علي ترعة الكلابية حيث تم الانتهاء من الكوبري بطول 50 متر وعرض 10 متر وبتكلفة اجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.



جدير بالذكر انه تم الانتهاء من انشاء عدد 13 مجمع خدمي بقري مركزي اسنا وأرمنت اللذان يشهدان تنفيذ المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) في محافظة الأقصر وهي مجمعات (الشغب- الدير- الحلة- الكيمان- اصفون- النجوع- توماس- النمسا – كومير) في إسنا ، وفي مركز أرمنت تم الانتهاء من إنشاء مجمعات (السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة).

وتضم المجمعات (مركز تكنولوجى - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي).



اكد المحافظ ضرورة توفير الدعم والتيسيرات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي المجمعات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم بالإضافة الي تسهيل الحصول على الخدمة من المنافذ التى سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية والعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

رافق المحافظ خلال جولته كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مدينة اسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة اسنا والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالاقصر والمهندس هاني طايع مسؤول فرع الجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر بالأقصر