تعرف علي.. أسعار الخضراوات والفاكهة بـأسواق الأقصر

شهدت أسواق الخضروات و الفاكهة، في أسواق الأقصر اليوم الأحد 13 اغسطس، استقرارا نسبيًا في أسعار الخضروات والفواكه.



اولًا: أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد، سجل سعر الكمثرى 30 جنيها، والموز 15 جنيها، أما العنب البناتى فسجل 25 جنبها، والتفاح البلدى 35 جنيها، وأما الجوافة فسجلت 35 جنيها للكيلو، وسجل سعر العنب الاسود 25 جنيه، أما التفاح الأصفر فسجل 55 جنيها.

بينما سجل سعر البطيخ بأسواق اليوم سعرا 40 و60 جنيها وذلك بحسب الحجم، أما سعر الكنتالوب فسجل 15 جنيها، وسعر الخوخ 50 جنيها، وسعر التين 30 حنبها، وسعر البرقوق 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو المانجو البلدى من 10 إلى 15 جنيها، أما كيلو المانحو الزبدة فبلغ سعره 20 جنيها، أما كيلو المانجو العويسي فقد سجل اليوم 25 جنيها.



ثانياً الخضراوات:

سجل سعر كيلو البطاطس 12.5 جنيها، أما سعر كيلو الثوم فقد سجل 50 جنيها، وسجل سعر الطماطم اليوم 15 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الخيار 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الليمون 40 جنيها.

وسجل سعر البصل الاحمر للكيلو 25 جنيها، فيما سجل سعر الباذنجان الحشو 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 25 جنيها، سعر الجزر 20 جنيها.