رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة صرف صحي 2 ديروط الظهير الصحراوي تمهيدا للاستلام الابتدائي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل. يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية. وفي إطار الزيارة، تفقد المهندس على الشرقاوي خط طرد قطر 1500 بمدينة ديروط ومحطة المعالجة ببرود.

وخلال جولته، قام رئيس الشركة بزيارة أقسام المحطة والأحواض التي تم تنفيذها. كما استمع إلى شرح مفصل حول مراحل العمل ومعدلات التنفيذ والملاحظات التي تم رصدها. وتعمل الشركة المنفذة على تلافي هذه الملاحظات استعدادًا للاستلام والتشغيل النهائي للمشروع. كما تم تقديم شرح مفصل حول دورة التشغيل التي ستتم في المحطة.

واستكمل المهندس على الشرقاوي جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بدشلوط، التي تم تسليمها في عام 2020. واستمع أيضًا إلى شرح حول مكونات مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. يضم المشروع 4 محطات رفع، وشبكات انحدار، ومحطة معالجة، وخط طرد، وخط سيب نهائي على مصرف أبوجبل.

خلال جولته، شدد المهندس على الشرقاوي على أهمية تلافي الملاحظات قبل تسليم المشروع وتشغيله في أقرب وقت ممكن. وأكد على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة، من أجل تسريع وإتمام الأعمال وتجاوز جميع العقبات، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة. ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط

تفقد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط محطة صرف صحي 2 ديروط