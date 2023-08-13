تعرف على أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر

أصبحت أسعار الذهب من أكثر عمليات البحث المطلوبة مؤخرًا، تزامنًا مع تذبذب الأسعار على مدار ساعات اليوم؛ وتقدم بوابة الوفد أسعار الذهب بأسواق الأقصر.

يسجل عيار 21 النصيب الأكبر في إقبال المواطنين وتسجيل أكبر عمليات الشراء، كما أنه العيار الأكثر طلبًا في محال وأسواق الصاغة في الأقصر، وهو العيار الذي يختلف سعره بالمصنعية، عن سعره دون مصنعية، ليسجل سعره اليوم الأحد 2150 جنيهًا للشراء، ويسجل سعر البيع 2156 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 24 للشراء، 2457 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 2464، وبلغ سعر الذهب عيار 18 1842 جنيهًا شراء، فيما وصل سعر البيع إلى نحو 1848.

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 1436 جنيهًا، للشراء، أما البيع فسجل سعره اليوم 1439 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17200 جنيه لعملية الشراء، وبـ 17248جنيهًا سعر البيع.

ويشار إلى أن الأسعار المعلنة، هي أسعار الذهب من دون المصنعية، كما يعلنها تجار سوق الصاغة بالمحافظة، إذ يبلغ سعر المصنعية عادة 100 جنيه أو أكثر.