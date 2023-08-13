البامية بــ 20 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضراوات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار البيع والشراء، خلال جولة الوفد بأسواق المحافظة، وسجل سعر البامية 20 جنيها للكيلو.

والطماطم بــ 15 جنيهًا للكيلو، واستقر سجل البطاطس بــ 10 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكوسة لـ10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهات، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو، البامية بــ 20 جنيهًا، الملوخية بــ 10 جنيهات، اللوبيا بــ 20 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار بيع الليمون بـ 20 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري بــ 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر بيع المانجو العويس 40 جنيهًا للكيلو، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا.

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا، التين الرمادي بـ 15 جنيهًا.

جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.