الحرية واحترام الآخرين ضمن يوم ثقافي متنوع بمكتبة طفل المعادي بالقاهرة

ضمن الأنشطة الثقافية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني نظمت مكتبة طفل المعادى يوم ثقافي بدأ بحوار عن "الحرية واحترام الآخرين عرفت خلاله بدور رجب مفهوم الحرية بأنه مفهوم أخلاقي اجتماعي يُقصد به الاحترام والتقدير المتبادل بين الأفراد وعدم تقييد حريتهم، وقدرة الفرد على اتخاذ القرار دون ضغوط من الآخرين، والتعبير عن آرائهم واختياراتهم شرط ألا يتعارض ذلك مع حقوق الآخرين، كما تم شرح عدة نقاط لمفهوم احترام الآخرين، وأهميته التي تكمن في بناء علاقات جيدة مع الآخرين وتجنب الإساءة الجسدية واللفظية، هذا بجانب مسابقة فى المعلومات العامة نفذتها كوثر محمد، مع تحريك عرائس على أغاني الأطفال بجمعية طفل المعادي.

وشهدت المكتبة محاضرة بعنوان المواطنة وحقوق المواطن تنفيذ الإدارة العامة للموهوبين تناول من خلالها محمد بكر من إدارة المواهب بالهيئة وعضو اتحاد كتاب مصر مفهوم المواطنة ومفهوم الدولة وعناصرها وأركانها وحقوق كل مواطن دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو العرق وواجبات كل مواطن فى الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، كما أشار إلى إنجازات الجمهورية الجديدة فى جمهورية مصر العربية وانطلاق مصر نحو المستقبل، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا على الرواد.

هذا بجانب محاضرة دينية بعنوان فضل الدعاء للشيخ طارق عبد السميع الواعظ من الأزهر الشريف تناول الشيخ فضل الدعاء وآدابه، فالله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر والخير فى الدنيا والآخرة فعلينا أن نسأله ما نريد ونحن على يقين بأنه سيستجيب لنا، فكل ما نريده من خير الدنيا علينا أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا به، كما علينا أن نسأل الله خير الآخرة أيضا فلا أحد يدخل الجنة بعمله إنما برحمة الله تعالى.

جاء النشاط بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.

ورشة رسم بقصر ثقافة الطفل ببنها "ثقافتنا في إجازتنا"

وضمن خطة "ثقافتنا في إجازتنا" بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، أعد قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة رسم للأطفال تدريب الفنانة رنا محسن.