البلتاجي يتحدث عن الحكم المغربي في نهائي  البطولة العربية

تحدث رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، عن مباراة النصر والهلال السعوديين في نهائي البطولة العربية للأندية.

وأشاد البلتاجي بقرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز "العالمي" بهدفين مقابل هدف.

وقال البلتاجي في تصريحات تلفزيونية أ: قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار “البلتاجي” إلى أن رضوان جيد كان موفقًا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أثنى البلتاجي على رضوان جيد ومنحه تقديرامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام بأفريقيا.