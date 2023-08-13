أشعل النيران في منزل والده.. إحالة عاطل للجنايات بالمرج

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، عاطلًا بتهمة إشعال النار في مسكن والده بالمرج إلى محكمة الجنايات.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار، وأن النيران اشتعلت بالعقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة بفعل فاعل وأن نجل صاحب العقار وراء ارتكاب الواقعة.