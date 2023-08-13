الغندور يكشف سر نجاح الدوري والمنظومة الكروية السعودية

نشر الإعلامي خالد الغندور تغريدة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب "الغندور: بعد لعب النصر و الهلال أمس 120 دقيقة في البطولة العربية سيلعبون غدًا أولى مباريات الدوري السعودي بعد رفض طلبهم للتأجيل احترامًا لجدول الدوري السعودي.

في إشارة إلى احترام الجدول الموضوع وعدم التدخل هنا أو هناك للتأجيل وهو سر نجاح وقوة الدوري السعودي والمنظومة الكروية السعودية عامة، عكس ما يحدث في الدوري المصري والمنظومة هنا وضياع تكافؤ الفرص بين الفرق مثلما حدث في المواسم الماضية لصالح فريق على حساب الأخرين، ولا يوجد هذا النظام إلاّ في الدوري المصري فقط.