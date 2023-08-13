برشلونة وخيتافي.. تشافي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الليلة

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز لخوض أولي مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني عندما يلتقي مع نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة الأولي والتي يحتضنها ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

تشافي يبحث عن الدفاع علي لقب الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة لقاء اليوم تحت عنوان الدفاع عن اللقب، وذلك بعدما قدم موسم رائع توج بيه بالليغا عن جدارة، كما يخوض تشافي لقاء اليوم منتشيًا بفوزه علي توتنهام الأخير بنتيجة 4-2 في مباراتهما السابقة بكأس خوان جامبر الودية.

وخاض برشلونة خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد عدة مباريات قوية ظهر بها بمستوي رائع، حيث حقق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، وعلى ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 0، فى حين خسر من آرسنال بنتيجة 5 - 3 ، وأخيرًا أمام توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة كأس جوان جامبر.

وعزز تشافي هيرنانديز فريقه بضم 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم جوندوجان وروميو وإينيجو مارتينيز وفيتور روكي، بينما سمح لكل من عثمان ديمبيلي وفرانك كيسي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

عبر قناة beIN sports 1 HD premium، ويعلق على المباراة، حسن العيدروس.