مياه النيل تبتلع شابًا في سوهاج

توفى شاب يبلغ من العمر 30 سنة غرقا بنهر النيل، جنوب محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المنشاة المركزى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين غرق أ . م . م . ح 30 سنة بنهر النيل بناحية شارع البحر أثناء الاستحمام، ونظرا لعدم إجادته للسباحة، توفى غرقا تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، أحالة نيابة روض الفرج، شابًا لمحكمة الجنايات، بتهمة إنهاء حياة صديقه فى بسبب خلافات بينهما تحولت لمشاجرة على اثرها أنهى المتهم حياة صديقه غدر.

وتمكن رجال المباحث من القبض على شاب تخلص من صديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة روض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.