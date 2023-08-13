الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد بين 3 سيارات على طريق الزقازيق ههيا، بين قريتي العدوة والمسلمية بنطاق مركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وسوزوكي ونقل على طريق الزقازيق ههيا، بين قريتي العدوة والمسلمية بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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