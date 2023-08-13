تشكيل تشيلسي المتوقع في صدام ليفربول الليلة

يستعد المدرب الأرجنتين بوتشتينو المدير الفني لفريق تشيلسي لخوض أولي مبارياته مساء اليوم الأحد مع فريق تشيلسي بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وذلك عندما يستضيف نظيره ليفربول في قمة مبكرة يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول الليلة

من المتوقع أن يبدأ بوتشتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، مباراة اليوم بتشكيل أمام ليفربول مكون من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في خط الدفاع: بن تشيلويل، ليفي كولويل، تياجو سيلفا، ريس جيمس

في خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كونور غالاغير، كارني شوكويميكا

في خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون، ميخائيل مودريك.

و يسعى بوكتينيو مدرب تشيلسي لوضع بصمته الإيجابية الأولى مع البلوز أمام ليفربول، لذا ستكون مباراة صعبة على الفريقين كونهما يمتلكان نفس الآمال.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين فريقي ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

بينما تُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط بتعليق التونسي عصام الشوالي.