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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 

وعلى صعيد الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في محافظات طوباس والخليل وجنين.

 

وقالت المصادر إن شابا أصيب بشظايا الرصاص خلال مواجهات في بلدة اليامون غرب جنين، فيما جرى اعتقل شاب آخر في بلدة عرابة جنوب المحافظة الواقعة شمال الضفة.

 

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما اعتقلت شابا ثالثا من مخيم الفارعة بطوباس لدى مروره بحاجز الحمرا العسكري في منطقة الأغوار الشمالية.

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