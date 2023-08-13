جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول وتشيلسي في أولى مبارياتهما بمسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد والذي انطلق الجمعة الماضية.

كما سيلتقي فريق برشلونة أيضًا في مباراته الأولي بالدوري الإسباني بنظيره خيتافي، بينما سيفتتح فريق نانت الفرنسي بقيادة مصطفى محمد أولي مبارياته بالدوري الفرنسي اليوم بمواجهة تولوز.

ونعرض في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

ليفربول وتشيلسي، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

توتنهام وبرينتفورد، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة وخيتافي، 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

سيلتا فيجو وأوساسونا، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

فياريال وريال بيتيس، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت وتولوز، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

ستاد بريست ولانس، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

كليرمون فوت وموناكو، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مونبيليه ولوهافر، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports max 2 hd turkey.

رين وميتز، 6:05 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

ستراسبورج وليون، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون والفتح، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC HD 1.

الرياض والوحدة، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra 1 HD.