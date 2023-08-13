بحيرة سانتا أولالا الإسبانية تتحول إلى صحراء (فيديو)

تشهد بحيرة سانتا أولالا الشاطئية، الموجودة في متنزه دونيانا الوطني في جنوب إسبانيا، تحولًا كبيرًا في الظروف البيئية، إذ كانت توفر مصدرًا مائيًا لخيول المتنزه وموطنًا للطيور مثل طيور اللقلق والنحام الوردي، قبل أن تجف تمامًا وتتحول إلى أرض بيضاء متصدعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرته قناة “يورو نيوز” اليوم الجمعة، معاناة بحيرة سانتا أولالا، للسنة الثانية على التوالي، بسبب الجفاف.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي وأيضًا بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة. كانت البحيرة هي الوحيدة التي كانت تحتفظ بمياهها حتى خلال فصول الصيف الحارة في جنوب إسبانيا.

75% من أراض إسبانيا مهددة بالتصحر

وتعد جفاف بحيرة سانتا أولالا مثالًا على الأزمة المائية التي تواجهها إسبانيا، حيث يواجه 75% من أراضيها خطر التصحر. متنزه دونيانا الأندلسي، الذي يعتبر جزءًا من التراث العالمي لليونسكو، يعكس الشح في المياه ويشهد تأثيرات سلبية على البيئة.

تشهد البحيرة انكماشًا في سطحها، حيث تصل أعلى مستوياتها في الظروف العادية إلى أكثر من 45 هكتارًا. ولم يسبق للمحطة البيولوجية أن شهدت جفافًا تامًا لمدة صيفين متتاليين. وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة هذا الأسبوع هذه الواقعة المحزنة.