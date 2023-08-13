ساعات قليلة تفصلنا عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حيث إن التعذر عن الدفع يتسبب في تحويل غير المسددين إلى نظام الاستقبال، وفي سياق ذلك تمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة دون غرامات حتى يوم الاثنين 14 أغسطس، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين.

الشركة المصرية للاتصالات

ويتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين، لاسيما أن الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، وذلك عبر خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني، أو المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الإلكتروني.

فاتورة التليفون الأرضي

تجدر الإشارة إلى أنه تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة، حيث إنه حددت الشركة المصرية للاتصالات يوم الاثنين المقبل، كآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.