تحت رعاية السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبتوجيهات حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، قامت الوحدة المحلية بمدينة موشا بالتعاون مع مجمع إعلام أسيوط بعقد ندوة بعنوان "القضية السكانية وأبعادها". تم إقامة الندوة في مقر الوحدة المحلية بمدينة موشا.

حضر اللقاء الدكتورة مروة كدواني، رئيسة المجلس القومي للمرأة باسيوط، حيث قدمت شرحًا عن دور المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها للمرأة المعيلة لتحسين دخل الأسرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسري، وذلك في إطار تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها في تحقيق تكافؤ الفرص، وإشادتها بدور المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.

كما حضر اللقاء محمد عبده، رئيس المجلس القومي للسكان، وتناول بحديثه خطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الأسرة والدولة، وتأثيرها السلبي على دخل الأسرة، مشيرًا إلى أهمية توعية المرأة بأهمية تنظيم النسل لتحسين مستوى المعيشة للأسرة، وأهمية الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي للأبناء في إطار تحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030.

كما حضر اللقاء فضيلة الشيخ حسن محمد حسن الجبود، واعظ بمنطقة الوعظ والإرشاد في أسيوط، حيث أوضح الموقف الشرعي الإسلامي بشأن تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة. كما أكد على دور المرأة التربوي والاقتصادي داخل الأسرة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

حضر اللقاء أيضًا رفعت عز الدين، رئيس الوحدة المحلية بمدينة موشا، ونادية محمود عيد، سكرتير الوحدة

تأتي هذه الندوة في إطار التوعية والتثقيف ضمن جهود المجمع الإعلامي في أسيوط لتسليط الضوء على قضايا مهمة تهم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة في مصر.

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "

محلي قرية موشا يعقد ندوة بعنوان " القضية السكانية وأبعادها "