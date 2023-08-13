اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب محمود الخطيب

تواصل محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم والاطلاع.

محاكمة مرتضى منصور بتهمة جديدة بسب الخطيب

وقال محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وأضاف محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

والجدير بالذكر، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، لجلسة 18 يوليو الجاري، للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.

ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخريين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.

كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤجل نظرها لجلسة 21 أغسطس.

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مخزن بـ فيصل

كما سيطرت الحماية المدنية بالجيزة علي ، حريق نشب اليوم السبت في أحد المخازن بنطاق فيصل في محافظة الجيزة، وتدخل رجال الحماية المدنية على الفور، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة بدون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.