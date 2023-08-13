إزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء بحي شرق أسيوط

قيام حي شرق أسيوط بعدة حملات من إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

تمت جميع الحملات تحت إشراف ومتابعة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، وشارك فيها سيد عباس وعاصم ابراهيم، نائبي رئيس الحي، وقسمي الاشغالات والكهرباء بالحي.

قام قسم الكهرباء بمراجعة الإنارة في شارع فوزية نجيب المتفرع من شارع الجمهورية. وتلقى حي شرق أسيوط بلاغًا عن قيام أحد المواطنين بالبناء بشكل مخالف. وعلى الفور توجه قسم الاشغالات إلى مكان البلاغ، حيث تمت الإزالة الفورية للأعمال المخالفة بالكامل، وتم مصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتّخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي على أهمية المتابعة المستمرة وتشكيل الحملات لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا. كما أكد أهمية التعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. ويأتي هذا ضمن جهود الحي لترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

تأتي هذه الحملات في إطار سعي حي شرق أسيوط للحفاظ على الجمالية العامة للحي وضمان تقديم خدمات أفضل للسكان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل للحفاظ على النظام والترتيب في الحي وتحقيق رفاهية المواطنين.

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء

حي شرق أسيوط بحملات إزالة الاشغالات وإزالة مخالفات البناء وصيانة شبكة الكهرباء