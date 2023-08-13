حملات مرورية للكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر

شنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد، حملات مرورية مكثفة بالتحاليل الطبية للكشف عن قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، جاء ذلك فى إطار حرص الإدارة العامة للمرور على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

حملات لضبط الخارجين عن القانون

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملاتها المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين منهم.

حملات مرورية لإزالة الاعطال من الطرق

وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وعززت من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لتكثيف الحملات المرورية المكبرة لضبط جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وفى سياق اخر" كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة"

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها.

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة – س3) فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة – مقيم بدائرة القسم)، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم، واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.