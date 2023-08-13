تعرف علي.. أسعار الخضروات والفاكهة بـأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الاحد، ثباتا في الاسعار ، حيث تراوحت اسعار العنب مابين 20 إلي 25 جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو،

واسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .

حيث تراوحت اسعار الطماطم مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت اسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو.

وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو.

بينما ارتفعت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 18 إلي 24جنيها للكيلو ، وتتراوح اسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .