ثبات أسعار اللحوم الطازجة بأسواق البحيرة

شهدت اسواق اللحوم بقري ومدن افظة البحيرة، صباح، اليوم الاحد، ثباتا في الاسعارعن الأسابيع الماضي، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 270 ىجنيها إلي 310 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت اسعار اللوحوم المجمدة قطع مابين 180 إلي 220 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

وفي أسواق الاسماك سواء الطازجة او المجمدة ، واصلت الاسعارإرتفاعها ،حيث تراوحت اسعار البوري مابين 90 إلي 110 جنيها للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت اسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 270 إلي 300 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 220 إلي 260 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الأحجام الصغيرة مابين 170 إلي 200 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 22جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80 إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحي اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40 إلي 50 جنيها للكيلو .