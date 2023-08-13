ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمحافظة أسيوط

تشهد محافظة أسيوط اليوم حالة طقس مغايرة، حيث يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة. تتميز الأجواء بالصفاء الغالب، إلا أن هناك بعض المناطق التي تشهد تكاثفًا للغبار.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في المحافظة إلى 39 درجة مئوية، وتبقى الرياح نشطة باتجاه شمال-شمال غرب، حيث يتراوح سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة.

بالنسبة للرطوبة، من المتوقع أن تكون حوالي 49%، مما يجعل الأجواء نسبياً رطبه.

لذلك، يُنصح الأهالي باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرارة الشديدة والإجهاد، عبر تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة وشرب السوائل بكثرة للحفاظ على الترطيب.

في النهاية، يجدر بالجميع أن يتبعوا تحديثات حالة الطقس المحلية والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.