اتحاد اليد يوضح قيمة مديونيات الأهلي والزمالك ويكشف صاحب قرار منع القيد

تحدث عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عن تفاصيل مديونيات الأهلي والزمالك لدى الاتحاد، وصاحب قرار إيقاف الأهلي والزمالك من القيد.

وقال عمرو صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الزمالك مديون بأكثر من 20 مليون جنيهًا، اما الأهلي مديونياته حوالي ٣ او ٤ مليون جنيها".

وتابع "المدرب الأجنبي والمحترف السابق لديهما مستحقات متاخرة تصل إلى 8 مليون ونصف جنيهًا، كما أن اتحاد اليد لديه مستحقات تصل إلى 7 ملايين ونصف، بجانب مستحقات لدى لاعبين مصريين في الفريق الأول قدموا شكوى جماعية بمستحقات تصل إلى 5 أو 6 ملايين جنيهًا".

قرار إيقاف الزمالك من القيد

واضاف "قرار ايقاف الزمالك من القيد محليًا ودوليًا جاء من الاتحاد الدولي، الثنائي الأجنبي قدم شكوى في الاتحاد الدولي الذي طالبنا بمخاطبة الزمالك، نفذنا ذلك ولكن الزمالك لم يرد واخطرنا الاتحاد الدولي بذلك".

وواصل "البطولة العربية مشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لانها مؤهلة للسوبر جلوب، اللوائح والعقود بتؤدي إلى ايقاف القيد على نادي الزمالك".

واختتم "الزمالك بيواجه انه في الموسم المحلي سيحصل على 10 كارنيهات فقط للاعبين قدامى في الفريق للمشاركة ولن يحق له الحصول على أكثر من ذلك إلا بعد سداد المديونيات السابقة".