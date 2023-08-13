برشلونة يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي

يستهل نادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي، الموسم الكروي ببطولة الدوري الإسباني، بمواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز”.

ويدخل برشلونة اللقاء بصفته حامل لقب النسخة الماضي، بينما أنهى خيتافي الليجا في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وستنقل المباراة عبر شاشة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق صوتي للمعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أروخو، أندرياس كريستينسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: روميو، دي يونج.

خط الوسط المهاجم: رافينيا، بيدري، جافي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.