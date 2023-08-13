خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات قياسية جديدة خلال التعاملات

يتوقع إسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تستهدف مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الجاري مستويات قياسية بدعم القوة الشرائية.

كما يتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي أكس 30 مستوي 18500 نقطة، وذلك في حالة تجاوزها لمنطقة المقاومة 18200 نقطة.

كما يتوقع أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة دعم أولى ومستوى 17200 نقطة منطقة دعم ثانية.

اتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين بين الارتفاع والانخفاض ، حيث شهدت المؤشرات تحركات عرضية، بسبب عدم وجود محفزات اقتصادية من شأنها دفع السوق إلى الصعود.

كما تعرضت الأسهم المتداولة لعمليات جني أرباح، في محاولة للحفاظ على ما تحقق لهم من مكاسب، ورغم هذا الأداء المتباين، إلا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن له الأثر السلبي على التعاملات، حيث تماسكت المؤشرات، نتيجة أن عائد اقتناء الأسهم أعلى من أسعار الفائدة على الودائع...وصل متوسط قيم التداولات في الجلسة إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وهي قيم أقل من تداولات الأسابيع السابقة.