حقيقة تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية (فيديو)

كشف محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية،حقيقة تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية.

وقال ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء السبت إن كل الكلان والصور التي انتشرت عن تحطيم تمثال روماني لا أساس لها من الصحة,

مجرد عمل فني حديث يرجع إلى فترة التسعينيات

وأضاف: "في هذا المكان لا يوجد تمثال أثري من الأساس وهذا مجرد عمل فني حديث يرجع إلى فترة التسعينيات وتم ترميمه عدة مرات وبالنسبة لهم هو غير مسجل لدى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وهو مجرد عمل فني حديث وليس أثرًا.