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حقيقة تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية (فيديو) التموين تكشف مفاجأة عن وجود حديد داخل المصوغات الذهبية
الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقيقة تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية (فيديو)

مزاعم عن تحطيم تمثال
مزاعم عن تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي

كشف محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية،حقيقة  تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية.

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تفكيك شعار الاتحاد السوفيتي عن تمثال الوطن الأم بأوكرانيا (فيديو)

وقال  ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء السبت  إن كل الكلان  والصور التي انتشرت عن  تحطيم تمثال روماني لا أساس لها من الصحة,

مجرد عمل فني حديث يرجع إلى فترة التسعينيات

وأضاف:  "في هذا المكان لا يوجد تمثال أثري من الأساس وهذا مجرد عمل فني حديث يرجع إلى فترة التسعينيات وتم ترميمه عدة مرات وبالنسبة لهم هو غير مسجل لدى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وهو مجرد عمل فني حديث وليس أثرًا.

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