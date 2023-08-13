موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

قمة من العيار الثقيل تشهدها الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الأنجليزي، ستجمع بين ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويبحث ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لإنطلاقة مميزة على حساب البلوز من أجل المنافسة على لقب البريميرليج لتعويض الموسم الماضي المخيب على مستوى النتائج والألقاب.

الجانب الأخر يسعى بوكتينيو مدرب تشيلسي لوضع بصمته الإيجابية الأولى مع البلوز أمام ليفربول، لذا ستكون مباراة صعبة على الفريقين كونهما يمتلكان نفس الآمال.

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية وستنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: بن تشيلويل - ليفي كولويل - تياغو سيلفا - ريس جيمس

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور غالاغير - كارني شوكويميكا

خط الهجوم: رحيم سترلينغ - نيكولاس جاكسون - ميخائيل مودريك.