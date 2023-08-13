قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وشهد بيت ثقافة ديرمواس يومًا ثقافيًا فنيًا ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" في مركز شباب بني سالم.

الفعالية الثقافية شملت معرضًا للكتاب تضمن منفذ بيع الكتب وعرض للعديد من الكتب التي تخص إصدارات الهيئة، وذلك بإشراف علي عبد العال. وتضمنت أيضًا ورشة رسم حر للأطفال قامت بها الفنانة هاجر محمد، حيث قامت بشرح مفصل عن كيفية التعبير عن ما يدور حولنا من خلال الرسم والتلوين، بالإضافة إلى شرح المبادئ الأساسية للرسم وكيفية توزيع الألوان بشكل صحيح.

أُقيم أيضًا لقاء حواري ضمن مبادرة "حياة كريمة ودورها في تنمية الريف المصري"، وتم إدارته بواسطة حمادة محمد عبد الرحمن. تناول اللقاء أهداف المبادرة في تنمية الريف المصري وتطويره، وتوفير الخدمات المختلفة وتحسين الخدمات الموجودة، بما يتناسب مع النمو السكاني، وتوفير حياة كريمة لسكان الريف. وذلك من خلال إتاحة خدمات الصرف الصحي للقرى وزراعة الغابات باستخدام مياه الصرف، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي للقرى، وتجديد شبكات المياه، وتوفير التغذية الكهربائية.

كما يُنصب جهود المبادرة على إنشاء مراكز طبية متخصصة لخدمة نظام التأمين الصحي الشامل، وتأسيس مراكز خدمة المجتمع لدعم عملية التحول الرقمي في توفير الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلى إنشاء مراكز ثقافية في القرى وتطوير المدارس لاستيعاب الزيادة في عدد الطلاب وتقليل الكثافة في الفصول، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

تهدف هذه الأنشطة والفعاليات إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني في المنطقة وتحفيز الاهتمام بالثقافة والتعبير الفني بين الشباب والأطفال في مصر. وتُعَدُّ الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عمرو البسيوني، رائدة في تقديم هذه الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة والفن

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم

ثقافة المنيا تعقد لقاء حواري ويوم ثقافى فنى في قرية بنى سالم