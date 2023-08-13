طارق السيد يكشف موقف أحمد فتوح من الانتقال إلى الأهلي

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، موقف أحمد فتوح لاعب القلعة البيضاء من الانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن احتمالية لحاق أحمد فتوح بزميله السابق إمام عاشور في النادي الأهلي في ظل عدم التوصل لصيغة نهائية بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال طارق السيد أن أحمد فتوح يريد الاستمرار مع الزمالك وأن أزمته الوحيدة هي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف أن فتوح يمتلك عروضًا خارجية في الفترة الحالية، مشيرًا أن اللاعب أخبره بأنه لن يلعب في مصر لفريق غير الزمالك.

ونفى طارق السيد ما تردد في الأونة الأخيرة بشأن توقيع فتوح للقلعة الحمراء على غرار زميله السابق إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب متمسك بالزمالك لأقصى درجة حتى الأن.

وتعجب السيد من احتمالية تفريط الزمالك في لاعبه قائلا "هناك مواهب كثيرة في مصر، لكن فتوح مختلف، كيف يمتلك ناد لاعبًا مثله ويتركه؟، بالتأكيد سيجدد له نادي الزمالك، وإلا فإن المسؤولين لا يعرفون ما يفعلون".

ويعاني الزمالك من عدة أزمات مالية وإدارية كبيرة تعطل إبرام النادي صفقات جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وقدم الزمالك أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة حيث لم ينجح في التتويج بأي بطولة محلية كانت أو قارية.