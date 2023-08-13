ريال مدريد يفتتح الموسم الجديد بثنائية أمام أتلتيك بلباو

فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس في الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

سجل رودريجو وجود بيلينجهام ثنائية ريال مدريد أمام اتلتيك بلباو، ليحصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط من عمر مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ويخوض ريال مدريد ثاني مبارياته أمام ألميريا يوم السبت المقبل على ملعب الأخير.

يُعد المرينجي الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني ، بـ 93 مشاركة بالموسم الذي سينطلق، ويستاوى معه كل من برشلونة وأتليتك بيلباو بذلك الانجاز.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر انتصارا، في تاريخ الدوري الاسباني، بعد فوزه في 1791 مباراة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة اتلتيك بلباو

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور