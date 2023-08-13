«إيركايرو» تتسلم أولى طائراتها من طراز إيرباص A320neo فى مرحلتها الثانية لتطوير أسطولها حتى ٢٠٢٧

تسلمت شركة إيركايرو الطائرة إيرباص A320neo الثالثة عشرة فى أسطول الشركة.. وهى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل إيركايرو التى ترفع أسطول إيركايرو من 30 إلى 60 طائرة.

وأكد المحاسب حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو أن ما وصلت إليه الشركة هو نتاج عمل جميع العاملين بالشركة حيث يعمل الجميع بجد واجتهاد على رفع وتحديث البنية التحتية لإيركايرو وإعداد جيلين ثان وثالث من النابهين فى صناعة النقل الجوى، وأضاف شريف أنه بحلول عام 2027 سيصبح أسطول الشركة ٦٠ طائرة وذلك بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران وجميع قيادات إيركايرو.

وتعتبر الطائرة ٢١ من نفس الطراز فى أسطول إيركايرو وأول طائرة فى المرحلة الثانية من التعاقدات التى تضم ٣٠ طائرة. حيث تشغل الشركة الآن ٣٠ طائرة وسوف تتسلم ٣٠ أخرى إن شاء الله حتى ٢٠٢٧.