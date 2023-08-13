4500 عملية وتدخل جراحى بمستشفيات جنوب سيناء بتقنيات عالمية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في إجراء عملية نادرة، لم يُسجل منها عالميًا إلا 5 حالات فقط حتى الآن.

مشيرة إلى نشر العملية بأكبر مجلة علمية عالمية Springer، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما نجح الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، من وقف نزيف من خلال منظار لطفلة من دولة كازاخستان، باستخدام تقنية الـ Hemostatic Endoclip بدلًا من الجراحة المفتوحة، وذلك لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار البيان، تُعد التقنية المستخدمة في عملية إيقاف النزيف المتكرر للطفلة التي تبلغ من العمر 9سنوات، من أحدث التقنيات العالمية، حيث تم إجراء العملية للطفلة خلال 60 دقيقة فقط، فيما تمكن خلالها الفريق الطبي من الوصول لسبب النزيف واستخدام تقنية من أحدث تقنيات مناظير الجهاز الهضمي وتركيب ما يسمى بالـ Hemostatic Endoclip بواسطة منظار القولون الحديث.

ولفت بيان الهيئة إلى إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمحافظة جنوب سيناء منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآت والتي تخطت 4500 عملية، جاءت معظمها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وتتطلب مهارة خاصة لإجرائها، من بينها تدخلات جراحية تمت باستخدام أحدث التقنيات العالمية مؤكدًا تميز وجودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات تطبيق المنظومة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، اهتمام الهيئة بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل منشآتها الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية للجودة؛ مؤكدًا أن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميًا دستور عمل الهيئة، وهو مايضمن تحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية ورضاء جميع المتعاملين