»إﻳﺮوﺳﺒﻮرت« ﻳﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮة إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نهائى بطولة الدورى الممتاز للسيدات للمينى فوتبول والتى أقيمت على ملاعب نادى إيروسبورت (فرع ستار) التابع لوزارة الطيران المدنى والتى نظمها الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، بحضور الطيار طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية والاجتماعية والكابتن أحمد سمير رئيس الاتحادين المصرى والعربى للمينى فوتبول والمهندس جمال شعبان مدير عام نادى ستار وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على النشاط الرياضى بنادى إيروسبورت ولفيف من الشخصيات الرياضية العامة.

طفرة إنشائية وخدمية

جدير بالذكر أن نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى شهد خلال الفترة الحالية طفرة إنشائية وخدمية فى مختلف القطاعات وفقًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية داخل النادى بما يليق بمكانة العاملين داخل قطاع الطيران المدنى وبما يسهم فى وضع النادى فى المكانة اللائقة على المستويين الرياضى والاجتماعى.

هذا وقد أكد الطيار طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية ‏أن النادى بفرعيه (ا، ب) شهد خلال الفترة الحالية أعمال تطوير مستمرة وصيانة شاملة لجميع المرافق بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادى على كافة المستويات هذا بالإضافة إلى حرص المجلس على اعتماد كافة المخططات للمنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع بما يضمن تحسين وتقديم أعلى جودة من ‏الخدمات المقدمة لأعضاء النادى بفرعيه (أ) و(ستار) حتى تصبح نوادى إيروسبورت وجهة مفضلة للسادة الأعضاء ‏وأسرهم للاستمتاع بالخدمات وممارسة الأعضاء مختلف الرياضات من خلال توفير العديد من الأكاديميات الرياضية تحت ‏إشراف نخبة من المدربين من ذوى الخبرة فى هذا الشأن.

خطة التطوير والتحديث

وأضاف عبدالله أن خطة التطوير والصيانة شملت أعمال إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم الرئيسى، وأعمال الإضاءة وصيانة النجيل الصناعى الخماسية وصالة الجمباز وحمامات السباحة والمناطق الترفيهية الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى تجديد التراس العلوى للمبنى الاجتماعى والداخلى وتزويده بعدد كبير من المقاعد بالصالة، علاوة على القيام بعمليات الصيانة الشاملة لوحدة التكييف المركزى بالمبنى. كما وفرت الإدارة شاشات لعرض المباريات فضلا عن تجديد دورات المياه والمساحات الخضراء بفرعى النادى.

كما قام المسئولون فى النادى بتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والفعاليات المتنوعة فى المناسبات المختلفة ومن بينها تنظيم ندوة دينية كما استضاف النادى خلال الفترة الماضية العديد من البطولات والفرق فى مختلف الرياضات، وأشار إلى أن التطوير والأعمال التى تمت داخل النادى كان لها آثار إيجابية فى تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وارتفاع أعداد الأعضاء من خارج قطاع الطيران.