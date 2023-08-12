الكشف الطبي على 125 مواطناً في قافلة بجنوب سيناء

اختتم قطاع الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات قافلة طبية متخصصة في الرمد، بالتعاون مع أحد مراكز أمراض العيون بالإسكندرية، في مركز طب الأسرة بمدينة أبوزنيمة.

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة جنوب سيناء، الدكتور عبد التواب عريضة، في بيان، إنه في ختام فعاليات القافلة الطبية لامراض العيون، وجرى الكشف على 125 مواطنا وتوفير 40 كشف نظارات طبية، كما تم إحالة 10 حالات لإجراء عمليات على العيون.

أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتوفير الخدمة الطبية لأهالي المحافظة.