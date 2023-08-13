الأم ممنوعة من الرضاعة الطبيعية في 3 حالات.. أطباء يحذرون من كارثة

يوصي بعض الأطباء الأمهات بتجنب الرضاعة الطبيعية، لما تمثله من خطر بالغ على صحة حديثي الولادة، على الرغم من أنها تحافظ علي صحة الطفل، لأنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال مرحلة البناء.

متى تهدد الرضاعة الطبيعية صحة الأم أو الطفل؟

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، أكد الأطباء أن هناك بعض الأمهات يتم منعهم من منح أطفالهن الرضاعة الطبيعية بشكل دائم أو مؤقت، بهدف حماية الجنين من التعرض والإصابة بالأمراض التي يمكن انتقالها للأم.

متى تهدد الرضاعة الطبيعية صحة الأم أو الطفل؟

وفيما يلي نستعرض بعض الأمراض والحالات التي تُمنع بسببها الأم من الرضاعة الطبيعية، بحسب نصائح الأطباء

1- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النطاق العام لانتقال فيروس الإيدز من خلال أي نوع من الرضاعة الطبيعية دون أي تدخلات ويمكن للأمهات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية اللاتي يتم علاجهن بمضادات الفيروسات إرضاع أطفالهن من الثدي لمدة 12-24 شهرًا فقط.

2- الإصابة بمرض الإيبولا

أثبتت دراسة طبية أن فيروس الإيبولا يظهر بشكل ملحوظ في لبن الأم، وقد يسبب خطرًا محتملاً لانتقال الفيروس إلى الرضع من خلال الرضاعة الطبيعية، حيث أن الأطفال الذين خضعوا للرضاعة من أم مصابة توفوا فيما بعد وتم اكتشاف الفيروس في الدم، لذلك ينصح بتجنب إرضاعهم.

3- تعاطي الأم للأدوية المخدرة

أي دواء تقوم المرضعة بتناوله ينزل في الحليب مباشرًة، لذا يجب أن تتعرف الأم علي كل الأدوية التي تقوم بتناولها حتي لا تعرض طفلها لأي مشاكل صحية أو الإصابة بأمراض خطيرة، وخاصًة إذا كان الدوار يحتوي علي مادة مخدرة.