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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شيخ مشايخ جنوب سيناء: نتعرض لحرب شائعات خطيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، أن هناك حرب شائعات خطيرة تتعرض لها مصر والقادم سيكون أفضل، موجها رسالة إلى المصريين: "القادم أفضل واعطوا فرصة للرئيس يزود الخير في البلد واحنا في حرب شائعات خطيرة وبفضل الجيش والأجهزة الأمنية يتم توعية الناس".

 

و أن الوضع أصبح مختلف في سيناء تماما عن السنوات السابقة.

 

مشيرا إلى أن شمال سيناء تشهد تنمية حاليا بعدما كانت تتعرض لحرب خطيرة ولا يستطيع أحد دخولها.

 

وأشاد بشبكة الطرق في سيناء، قائلا: "شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء وخط ربط السكة الحديدة المزمع إقامتها وربط أوروبا بمصر كل ده مجاش من فراغ ولكن من معاناة كبيرة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي مهتم بسيناء بشكل عام ولدينا مدينة السلام العالمية تنافس العالم كله ومدينة دهب الواعدة الصاعدة ونويبع.