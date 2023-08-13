رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتقد أمريكا بسبب البرنامج النووي الإيراني

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، انتقادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنّ "الاتفاقات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية لن تضع حدا لبرنامجها النووي".

وبحسب ما نشرته قناة "i24" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ نتنياهو انتقد بشدة ما تردد عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإبطاء الجمهورية الإسلامية لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، منوهاً: أنها تمنح النظام الإيراني فقط أموالًا ستذهب بعد ذلك إلى وكلاء الإرهاب لإيران".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة، أن إيران أبطأت "بشكل كبير" من معدل تكديسها لليورانيوم المخصب، فضلاً عن تخفيف مخزونها ، وسط إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين للإقامة الجبرية من قبل نظام طهران.

وشدد مسؤولان إسرائيليان لصحيفة نيويورك تايمز يبدو أن هناك اتفاقيات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارت الصحيفتان الأمريكيتان إلى إمكانية استئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

وجاء الإعلان عن "الاتفاق المعقد" بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين عدد من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين.

وأثمر الاتفاق، عن نقل 4 من الأميركيين الخمسة المحتجزين في إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية، فيما كان الأميركي الخامس قيد الإقامة الجبرية.

ولا تزال تفاصيل عمليات تحويل الأموال، وموعد الإفراج النهائي عن كل من السجناء الأميركيين والإيرانيين غير واضحة، لكن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يتوقعون اكتمال تنفيذ الاتفاق في منتصف إلى أواخر سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، بدء عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في سول، تنفيذاً لبنود اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن بيان لوزارة الخارجية القول إن "عدداً من السجناء الإيرانيين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم قريباً".

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