لايبزيج يحسم السوبر الألماني بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ

حسم نادي لايبزيج بطولة كأس السوبر الألماني بجدارة بعد الفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت على ملعب آليانز آرينا معقل النادي البافاري.

سجل داني أولمو لاعب لايبزيج “هاتريك” في شباك بايرن ميونخ في الدقائق 3، 44، 68 من عمر المباراة ومنح فريقه السوبر الألماني بجدارة واستحقاق لتكون خير انطلاقة للموسم الجديد.

وشارك هاري كين صفقة بايرن ميونخ الجديدة بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إحداث تغيير في سير مجريات المباراة.

بهذه النتيجة توج لايبزيج ببطولة السوبر الألماني لأول مرة في تاريخه.

وشارك بايرن ميونخ في السوبر الألماني بصفته بطل البوندسليجا في الموسم الماضي بعدما حسم اللقب في اللحظة الأخيرة على حساب بوروسيا دورتموند، بينما شارك لايبزيج بصفته بطل كأس المانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة.

يتصدر بايرن ميونخ قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الألماني على مدار التاريخ بواقع 10 مرات متفوقا على بوروسيا دورتموند بأربعة ألقاب، في حين لم يحصد لايبزيج اللقب المحلي منذ صعوده إلى الدوري الألماني.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني بعد السوبر المحلي، حيث سيقص بايرن ميونخ شريط الافتتاح يوم الجمعة المقبل بمواجهة فيردر بريمين في الجولة الافتتاحية بالبوندسليجا.