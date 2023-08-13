فحص 965 مواطناً خلال قافلتين طبيتين بأودية جنوب سيناء

قال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جارِ إطلاق القوافل الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل الظهير الصحراوي، والتي تتمثل في القرى والوديان والتجمعات البدوية، لتقديم الخدمات الطبية لقاطني هذه المناطق بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وإنه جرى إطلاق قافلة بالوحدة الصحية بقرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين، وقافلة أخرى بالوحدة الصحية بقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، بالاشتراك مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وتضمنت القوافل عدة تخصصات طبية مختلفة منها "الرمد، والعظام، والباطنة، والجلدية، والأطفال"، إضافة إلى معمل لإجراء التحاليل الطبية المختلفة.

وأشار، إلى أنه جرى توقيع الكشف على 956 مواطنًا، بواقع الكشف على 135 مواطنا بعيادة الرمد، وجرى عمل 35 نظارة، والكشف على 239 مواطنا بعيادة العظام، و236 مواطنا بعيادة الباطنة، والكشف على 222 مواطنا بعيادة الجلدية.

والكشف على 9 أطفال بعيادة الأطفال، وإجراء تحليل سكر لـ61 مواطنًا، لافتًا إلى أنه جرى توقيع الكشف وإجراء التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.