تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو ومدة غيابه

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الهلال والنصر التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية.

توج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية العربية " بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

سجل هدفي النصر في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو هدف الهلال الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وحرص لاعبو النصر على الاحتفال مع الجماهير بالبطولة وتوجيه الاعتذار لهم بسبب ابتعادهم عن منصات التتويج خلال الفترة الأخيرة، كما قام رونالدو بالاحتفال والرقص مع جماهير النصر عقب اللقاء.

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

وكشفت تقارير سعودية قبل قليل عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو والتي حرمته من استكمال المباراة في الأشواط الإضافية بعد تسجيله هدفي العالمي في اللقاء.

وأكدت الفحوصات الأولية أن اللاعب يعاني من كدمة فقط في القدم وسيحتاج لراحة بسيطة من أجل العودة للمشاركة، وقدم يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بالدوري.