مكافحة ظاهرتي الزواج المبكر وختان الإناث بوحدة حماية طفل منفلوط

بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتحت رعاية الدكتورة منار كامل، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط، نفذت وحدة حماية الطفل بمركز منفلوط ندوة تثقيفية دينية لتوعية المجتمع حول ضرورة مكافحة ظاهرتي الزواج المبكر وختان الإناث، وتعزيز التربية الإيجابية.

تم تنظيم الندوة بمشاركة رئيس مركز ومدينة منفلوط، محمد عبدالغنى، وبرئاسة بسمه سعد شحاته، مدير وحدة حماية الطفل بالمركز. قامت هبه سليم بتقديم عرض تعريفي حول دور وحدة حماية الطفل وأهمية حديث النجده للأطفال في حالات التعرض للخطر. تم التطرق خلال الندوة أيضًا إلى مشكلة الزواج المبكر، حيث تم استعراض أسبابه والأضرار الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال نتيجة لذلك.

ألقى أشرف علي ماهر محاضرة حول ختان الإناث وتأثيراته الضارة على صحة الفتيات، سواء جسديًا أو نفسيًا. كما شارك كلاً من ابراهيم فاروق، محمد عبدالرؤوف، ومحمد سيد، محمد ابوالعلا في الندوة، حيث ناقشوا أساليب التنشئة الاجتماعية للأطفال. وتمحورت المناقشة حول أهمية تنظيم الأسرة والإبلاغ عن المشكلات التي يواجهها الأطفال من خلال خط النجدة، بهدف تحقيق مبادرة "أولادنا مستقبل بلدنا".

شارك الحضور بشكل فعّال في الندوة، وعبروا عن أهمية تعزيز التوعية بمشكلة الزواج المبكر وختان الإناث، وتعزيز تربية إيجابية للأطفال. كانت الندوة فرصة للتواصل والتفاعل بين الحضور والمسؤولين في مجال حماية الطفل.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تنفذها وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، بهدف توعية المجتمع وحثه على المشاركة في حماية حقوق الطفل وتعزيز سلامته ورفاهيته.