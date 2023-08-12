أرمينيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ

دعت "أرمينيا"، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن تدهور الوضع الإنساني في منطقة قره باغ الأذرية، والتي تقطنها أغلبية أرمنية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم السبت.

وقال سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة مهر مارغريان في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أرسلها يوم الجمعة ونشرتها وزارة الخارجية الأرمينية اليوم السبت، إن سكان ناغورني قره باغ "على وشك مواجهة كارثة إنسانية كاملة".

المواد الغذائية والإمدادات الطبية

ومُنذ ديسمبر، أغلقت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من أرمينيا إلى قره باغ، ما أوجد قيودا شديدة على إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف شخص.

من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاد، أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ عطلوا الاتفاقات المبرمة مع سلطات باكو بشأن نقل البضائع والمفاوضات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: "بمساعدة وسطاء دوليين، تم التوصل بالفعل في الأيام الأخيرة إلى اتفاق بشأن استخدام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لطريق أغدام - خانكيندي، لنقل البضائع، وبعد 24 ساعة من ذلك، ازدادت كثافة حركة المرور على طول طريق لاتشين.. وفي اللحظة الأخيرة أحبط هذا الاتفاق من طرف ممثلي السكان الأرمن في قره باغ".

وأضاف حاجي زاد أن "الجانب الأذربيجاني عرض على ممثلي أرمن قره باغ، إجراء محادثات في مدينة يفلاخ".

وشدد على أن "الاجتماع تم الاتفاق عليه، وتم حل جميع القضايا اللوجيستية، ومع ذلك، فقد أحبط الجانب الأرميني هذا الاتفاق".

كما أوضح أن "الحادثة تظهر مرة أخرى أن تصريحات الجانب الأرميني، حول الوضع الإنساني الصعب لا تتطابق مع الواقع".